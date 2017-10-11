С территории арсенала под Винницей вывезли более 150 тысяч тонн боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (95)

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Более 150 тонн боеприпасов вывезли в другие воинские части с территории арсенала в Винницкой области, где в конце сентября произошел пожар, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"В настоящее время 38 групп разминирования очистили от взрывоопасных предметов более 15 тысяч гектаров территории. В другие воинские части перемещено более 150 тонн боеприпасов", — сказал Лысенко.