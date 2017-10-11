Порошенко заявил о готовности провести новый референдум по статусу Крыма

СТРАСБУРГ, 11 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на заседании ПАСЕ в среду заявил о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма, но после восстановления суверенитета Украины над этим регионом.

"Я готов ко всему к любому варианту, что будет соответствовать украинской конституции. В нашей конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность, и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается. Но прежде чем он будет осуществляться, мы должны восстановить суверенитет над Крымом. Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами", — сказал Порошенко, отвечая на вопрос парламентария от Великобритании Джилиан Черил, могли бы ОБСЕ, ЕС и другие структуры способствовать проведению нового референдума по статусу Крыма.