В ЛНР заявили, что силовики ведут обстрел села на севере республики

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики обстреливают село Долгое на севере самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь генерального прокурора ЛНР Давид Кац.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"Сегодня в 11.00 украинские силовики открыли огонь по ДК в селе Долгое. Местные жители укрываются в подвалах, обстрел населенного пункта продолжается", — заявил Кац.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.