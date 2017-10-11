Саперы ЛНР проверяют местность у Золотого, где планируют открыть КПП

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Саперы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают работы по разминированию участка дороги Первомайск-Золотое, в районе которого могут открыть пункта пропуска в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения рядом с населенным пунктом Золотое после разминирования дороги и прилегающих участков, а также создания необходимой инфраструктуры. В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Сегодня в рамках достигнутых договоренностей в Минске Народная милиция силами саперного подразделения начала проведение инженерной доразведки местности трассы на участке Первомайск-Золотое. Ранее данный участок уже был разминирован Народной милицией", — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его словам, данные мероприятия проходят в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, начало работ зафиксировали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.