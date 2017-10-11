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В мире

В МИД Испании заявили, при каких условиях готовы вести диалог с Каталонией

11:4711.10.2017
(обновлено: 11:48 11.10.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Архивное фотоМинистр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мадрид всегда готов к диалогу с Барселоной, однако этот диалог должен строиться в соответствии с основным законом страны, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Сторонники независимости Каталонии во время митинга в Испании. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco
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Накануне глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, представляя парламенту автономии результаты референдума, заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, но предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

"Мы всегда готовы говорить со всеми, но это они не хотят разговаривать. Они хотят говорить только о проведении референдума в Каталонии, что запрещено законом. Мы всегда говорили, что мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто выступает за независимость, однако в рамках, разрешенных нашей конституцией", — сказал Дастис в эфире французской радиостанции Europe1, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога между Мадридом и Барселоной.

Спикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон во время подписания декларации о независимости. 10 октября 2017
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Против воли Мадрида: глава Каталонии подписал декларацию о независимости
Когда ведущий предположил, что противников отделения Каталонии больше, чем сторонников, поэтому можно было бы провести новый, законный референдум, Дастис подчеркнул, что конституция не позволяет проводить подобные голосования.

"Проблема в том, что конституция не разрешает (проводить такой референдум). Надо изменять конституцию… Но мы не можем принять тот факт, что часть каталонского населения решает за всех, что такое Испания. И поэтому надо найти решение. Но в любом случае, этот референдум, даже при желании, не может быть проведен исключительно для каталонцев", — подчеркнул глава МИД Испании

Отвечая на вопрос, может ли Мадрид предпринять какие-то "авторитарные" меры, к примеру, лишить регион автономии или ввести чрезвычайное положение, министр подчеркнул, что правительство Испании всегда действовало и будет действовать ответственно и взвешенно.

Глава Женералитета Карлес Пучдемон выступает перед каталонским парламентом. 10 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
День зависимости Каталонии: Пучдемон не сделал решающий шаг и ищет диалога
"Я не могу вам заранее сказать, что решит правительство. Правительство всегда действует ответственно, пропорционально и взвешенно. Мы и впредь будем так действовать", — заключил Дастис.

Комментируя выступление главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, глава МИД Испании заявил, что Пучдемон не сделал шага навстречу Мадрида, а, наоборот, продолжил "двигаться по пути, который ведет к ситуации, которую мы бы не хотели видеть в Каталонии". "В конце концов это приведет к экономическому и социальному противостоянию", — добавил он.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Его не признают испанские власти, и еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

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