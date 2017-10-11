В МИД Испании заявили, при каких условиях готовы вести диалог с Каталонией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мадрид всегда готов к диалогу с Барселоной, однако этот диалог должен строиться в соответствии с основным законом страны, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
"Мы всегда готовы говорить со всеми, но это они не хотят разговаривать. Они хотят говорить только о проведении референдума в Каталонии, что запрещено законом. Мы всегда говорили, что мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто выступает за независимость, однако в рамках, разрешенных нашей конституцией", — сказал Дастис в эфире французской радиостанции Europe1, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога между Мадридом и Барселоной.
"Проблема в том, что конституция не разрешает (проводить такой референдум). Надо изменять конституцию… Но мы не можем принять тот факт, что часть каталонского населения решает за всех, что такое Испания. И поэтому надо найти решение. Но в любом случае, этот референдум, даже при желании, не может быть проведен исключительно для каталонцев", — подчеркнул глава МИД Испании
Отвечая на вопрос, может ли Мадрид предпринять какие-то "авторитарные" меры, к примеру, лишить регион автономии или ввести чрезвычайное положение, министр подчеркнул, что правительство Испании всегда действовало и будет действовать ответственно и взвешенно.
Комментируя выступление главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, глава МИД Испании заявил, что Пучдемон не сделал шага навстречу Мадрида, а, наоборот, продолжил "двигаться по пути, который ведет к ситуации, которую мы бы не хотели видеть в Каталонии". "В конце концов это приведет к экономическому и социальному противостоянию", — добавил он.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Его не признают испанские власти, и еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.