Надежда Бабкина не комментирует упоминание на украинском сайте "Миротворец"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российская певица Надежда Бабкина не комментирует факт внесения ее в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки.

Как сообщается на сайте, Бабкина внесена в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "участие в пропагандистских мероприятиях…"

"Она не комментирует эту тему", — сказали в пресс-службе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Кроме того, "Миротворец" включает в свои списки тех, кого подозревает в "посягательстве на территориальную целостность Украины" или "незаконном пересечении ее границ" (в частности въезде в Крым), а также поддержке российской власти. В базу данных "Миротворца" попали несколько сотен российских деятелей культуры, в частности, депутат, народный артист России Иосиф Кобзон, певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на конкурсе "Евровидение-2017", телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов, а также многие другие.