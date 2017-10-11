Норвежская делегация намерена убедить Запад, что Крым - часть России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава норвежской делегации, посетившей Крым, Хендрик Вебер пообещал приложить все усилия, чтобы донести до европейцев, что Крым – это не опасная и не оккупированная территория.

Это первый визит на полуостров крупной делегации из Норвегии после воссоединения Крыма с Россией. Поездка делегации рассчитана на семь дней и завершится 12 октября. В состав ее входят 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Как отмечал ранее глава делегации Вебер, являющийся владельцем строительной компании "Бетонгрехаб Вест", правительство Норвегии не рекомендовало своим гражданам ехать в Крым, но это не помешало визиту.

"По возвращению домой мы будем продолжать нашу работу и развивать отношения между Россией и Норвегией. Мы будем писать статьи и использовать наши контакты, чтобы убедить людей, что Крым — не опасная и не оккупированная территория. На Западе часто говорят, что Россия аннексировала Крым, но мы хотим против этого работать и просто показать, что Крым – это часть Российской Федерации", — сказал РИА Новости Вебер, который возглавляет организацию народных дипломатов Норвегии.

Как заявил глава делегации, норвежцы лично убедились в том, что крымчане не желают возвращаться в состав Украины.

"Мы должны убедить нашего министра иностранных дел, что ситуация состоит не так, как они ее себе видят, говоря о возвращении Крыма обратно на Украину. Что же тогда делать с крымчанами, простыми людьми, которые не желают этого? Нам открыто понятно, что это было волеизъявление людей и желание жить так, как они живут сейчас в составе Российской Федерации", — подчеркнул Вебер. По его словам, визит в Крым оставил уйму впечатлений, которые могли бы уместиться в целый доклад.

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