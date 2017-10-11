ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Логвиново, Лозовое, Калиново-Борщеватое. Всего по территории республики было выпущено порядка 34 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие… В результате боевых действий 4 наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По информации украинских силовиков, на луганском направлении обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по их позициям у Новоалександровки.

Сообщается, что на донецком направлении украинский силовик получил ранения в результате обстрела из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберного пулемета вблизи Зайцево. Отмечается, что на приморском направлении применялись противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, обстрелы велись в районе Старогнатовки и Талаковки.