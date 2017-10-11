ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Логвиново, Лозовое, Калиново-Борщеватое. Всего по территории республики было выпущено порядка 34 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения.
По информации украинских силовиков, на луганском направлении обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по их позициям у Новоалександровки.
Сообщается, что на донецком направлении украинский силовик получил ранения в результате обстрела из вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберного пулемета вблизи Зайцево. Отмечается, что на приморском направлении применялись противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, обстрелы велись в районе Старогнатовки и Талаковки.