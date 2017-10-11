Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке.

Видео с выступлением Дачича во вторник вечером появилось в социальных сетях, а также опубликовано на сайтах многих сербских СМИ.

На записи можно видеть, как вице-премьер с микрофоном в руках поет песню Osman Aga вблизи стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой. Лидеры государств, а также многочисленные присутствующие встречают выступление министра бурными аплодисментами.

Еще на одном видео Дачич поет популярную на Балканах песню "Миляцка" боснийского исполнителя Халида Бешлича. При этом белградский муфтий Мустафа Юусуфспахич демонстративно "награждает" Дачича чаевыми, на что публика также откликается аплодисментами.

Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. Известно, что на торжественном приеме, устроенном в честь Эрдогана, турецкий и сербский лидеры обменялись подарками. Вучич получил велосипед и шахматы, а Эрдогану был подарен традиционный сербский коврик "чилим".

Глава сербского МИД Ивица Дачич известен своей любовью к пению, не стесняется выступать на торжественных приемах и перед камерами. Например, на торжественном ужине в честь открытия СМИД ОБСЕ в декабре 2015 года в Белграде он исполнял "Подмосковные вечера". А на торжественном вечере по случаю инаугурации президента Вучича в июне этого года он пел O Sole Mio перед бывшим главой МИД Италии Франко Фраттини.