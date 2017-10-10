РИМ, 10 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Италия считает неприемлемым объявление Каталонией независимости, заявил глава МИД страны Анджелино Альфано.

По его словам, Италия в последние несколько недель неоднократно призывала каталонские власти вступить в конструктивный процесс переговоров с Мадридом для сохранения единства страны.

"Италия считает неприемлемым одностороннее объявление Каталонии независимости и отрицает любую эскалацию. Мы выражаем доверие способности испанского правительства сохранить порядок и конституционную законность и, таким образом, обеспечить уважение прав всех граждан", — сказал Альфано, заявление которого приводит МИД Италии.

Референдум о независимости прошел в автономном сообществе 1 октября. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке в 43,03%. Официальный Мадрид референдум не признает. Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".