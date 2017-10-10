Эксперт назвал отступлением компромисс Пучдемона по независимости Каталонии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава женералитета Карлес Пучдемон отступил, предложив компромиссный вариант решения проблемы независимости автономии, считает профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Хенкин.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

"Безусловно, Пучдемон отступил, потому что многие ждали, что он объявит прямо и открыто о том, что Каталония становится независимой, но он этого не сделал. Видимо, сыграла роль давления на него с разных сторон", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, на решение Пучдемона повлияло бегство капитала из Каталонии — около 30 крупных компаний и банков заявили о переводе своих юридических адресов в другие регионы Испании, низкая явка на референдуме 1 октября, а также отсутствие признания с чьей-либо стороны его легитимности.

"Никто не поддержал, не признал легитимность референдума, который провел Пучдемон, и это, конечно, тоже сказалась на его сегодняшней позиции", — сказал собеседник агентства.

Хенкин считает, что предложенный Пучдемоном компромиссный вариант является промежуточным, и необходимо дождаться ответа Мадрида.

Референдум о независимости прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".