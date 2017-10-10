ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13, судьба десятков неизвестна, сообщает телеканал NBC.

На официальном сайте пожарного управления штата сообщается об 11 погибших.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщил офис шерифа уезда Сонома, где к настоящему времени известно о девяти жертвах пожаров, получены более 200 сообщений о пропавших без вести. "Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв", — заявили в офисе шерифа.

Ранее в понедельник губернатор штата Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации. По данным пожарной службы, зафиксировано 17 крупных очагов пожара, в результате которых выгорело более 240 тысяч километров территории штата.

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек. Как сообщил глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кен Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.