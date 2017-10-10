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Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13

22:1610.10.2017
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© AP Photo / Ben MargotСгоревший бассейн в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017Сгоревший бассейн в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Ben Margot

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13, судьба десятков неизвестна, сообщает телеканал NBC.

Сотрудник правоохранительных органов блокирует дорогу во время пожара в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Jeff Chiu
МЧС России готово помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

На официальном сайте пожарного управления штата сообщается об 11 погибших.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Как сообщил офис шерифа уезда Сонома, где к настоящему времени известно о девяти жертвах пожаров, получены более 200 сообщений о пропавших без вести. "Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв", — заявили в офисе шерифа.

Ранее в понедельник губернатор штата Калифорния объявил режим чрезвычайной ситуации. По данным пожарной службы, зафиксировано 17 крупных очагов пожара, в результате которых выгорело более 240 тысяч километров территории штата.

Буйство огня в Калифорнии
© AP Photo / Jeff ChiuПриродные пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии: Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.Гость отеля Hilton Sonoma Wine Country во время пожара в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Jeff Chiu
Природные пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии: Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.
© AFP 2017 / Robyn BeckВ районах, охваченных пожарами, губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение.Полицейский автомобиль блокирует автостраду во время пожара недалеко от Оринджа, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Robyn Beck
В районах, охваченных пожарами, губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение.
© AFP 2017 / Robyn BeckВо вторник стало известно, что жертвами стихии стали десять человек.Женщина спасает лошадь во время пожара в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Robyn Beck
Во вторник стало известно, что жертвами стихии стали десять человек.
© AFP 2017 / Josh EdelsonСемь человек погибли в округе Сонома, двое в Напе и еще один - в Мендосино.Сгоревшие автомобили в Долине Напа, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Josh Edelson
Семь человек погибли в округе Сонома, двое в Напе и еще один - в Мендосино.
© REUTERS / Mike Blake Самолет DC-10 тушит природный пожар в лесу в Ориндже, Калифорния.Самолет DC-10 на тушении природного пожара в лесу в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake
Самолет DC-10 тушит природный пожар в лесу в Ориндже, Калифорния.
© AFP 2017 / Frederic J BrownОгонь разрушил более полутора тысяч домов и промышленных зданий.Пожарный тушит дом в Анахайме, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Frederic J Brown
Огонь разрушил более полутора тысяч домов и промышленных зданий.
© AFP 2017 / Josh EdelsonВ результате разгула стихии многие люди пропали без вести.Горящий грузовик в Долине Напа, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Josh Edelson
В результате разгула стихии многие люди пропали без вести.
© REUTERS / California Highway Patrol/Golden Gate Division/По данным San Francisco Chronicle, во время природных пожаров пострадали более ста человек.Территории, пострадавшие от пожара к северу от Сан-Франциско, Калифорния, США. 9 октября 2017
© REUTERS / California Highway Patrol/Golden Gate Division/
По данным San Francisco Chronicle, во время природных пожаров пострадали более ста человек.
© REUTERS / Mike BlakeБольшинство людей, пострадавших во время пожаров, отравились дымом.Пожарный тушит очаги возгорания в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake
Большинство людей, пострадавших во время пожаров, отравились дымом.
© AP Photo / Jeff ChiuСостояние 12 пострадавших из-за пожаров врачи оценивают как критическое.Женщина возле своего сгоревшего дома в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Jeff Chiu
Состояние 12 пострадавших из-за пожаров врачи оценивают как критическое.
© AP Photo / Ben MargotВ Калифорнии из-за лесных пожаров проводится массовая эвакуация населения.Сгоревший бассейн в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Ben Margot
В Калифорнии из-за лесных пожаров проводится массовая эвакуация населения.
© AP Photo / Jeff ChiuСвои дома уже покинули более 20 тысяч человек.Сотрудник правоохранительных органов блокирует дорогу во время пожара в Санта-Розе, Калифорния, США. 9 октября 2017
© AP Photo / Jeff Chiu
Свои дома уже покинули более 20 тысяч человек.
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Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек. Как сообщил глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кен Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии.

В результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести. Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.

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