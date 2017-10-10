Переговоры дают шанс на сохранение целостности Испании, считает Косачев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При переговорах Мадрида и Барселоны шанс на сохранение территориальной целостности Испании сохраняется, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Этого следовало ожидать. Позиции "сепаратистов" после референдума, без всякого сомнения, усилились, но не до такой степени, чтобы рассчитывать на благосклонность соседей из Евросоюза", — сказал Косачев РИА Новости во вторник.
А от такой благосклонности, по его словам, дальнейшее благополучие Каталонии зависит в первую очередь. "Впереди, если парламент прислушается к призыву главы правительства, реальные переговоры с Мадридом, на которые руководство Испании до сих пор не шло", — добавил сенатор.
"И если Мадрид не будет повторять ошибок последних лет и особенно месяцев, шанс на сохранение территориальной целостности Испании сохраняется", — заключил Косачев.
Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".