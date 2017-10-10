Переговоры дают шанс на сохранение целостности Испании, считает Косачев

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. При переговорах Мадрида и Барселоны шанс на сохранение территориальной целостности Испании сохраняется, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в своем выступлении в парламенте во вторник не стал объявлять о независимости региона. Вместо этого он предложил подождать для возможности переговоров с Мадридом.

"Этого следовало ожидать. Позиции "сепаратистов" после референдума, без всякого сомнения, усилились, но не до такой степени, чтобы рассчитывать на благосклонность соседей из Евросоюза", — сказал Косачев РИА Новости во вторник.

А от такой благосклонности, по его словам, дальнейшее благополучие Каталонии зависит в первую очередь. "Впереди, если парламент прислушается к призыву главы правительства, реальные переговоры с Мадридом, на которые руководство Испании до сих пор не шло", — добавил сенатор.

"И если Мадрид не будет повторять ошибок последних лет и особенно месяцев, шанс на сохранение территориальной целостности Испании сохраняется", — заключил Косачев.

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".