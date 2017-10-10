Эксперт рассказал о возможности выдачи обвиняемого в убийстве Вороненкова

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ни одна страна мира не выдаст Украине россиянина Владимира Тюрина, которого генпрокуратура Украины подозревает в заказе убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, так как дело имеет политический окрас, считает бывший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Шаркевич отметил, что власти Украины сами придали этому делу политическую подоплеку, обвинив Россию в "политическом терроризме".

"После этого требовать выдачу гражданина России… Даже по тому основанию, что в деле есть политическая подоплека, ни одна страна мира не выдаст человека, если есть политическая подоплека", — сказал он в программе "Прямой эфир" на телеканале Россия-1.

Он также прокомментировал заявление генпрокуратуры Украины о намерении требовать выдачи Тюрина. "Это совершенно бесперспективно, и украинцы об этом знают, и я думаю, что именно поэтому они и будут требовать. Конституция России не позволяет выдавать российских граждан ни при каких случаях", — сказал эксперт.

Он уточнил, что в случае, если Украина предоставит неопровержимые материалы о том, что Тюрин виновен в данном преступлении, и российские правоохранительные органы посчитают, что они заслуживают внимания, то дело в отношении Тюрина может быть рассмотрено в российском суде.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.