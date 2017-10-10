Слуцкий: избрание главы ПАСЕ не изменит отношения Москвы и Страсбурга

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Избрание нового председателя ПАСЕ, которым стала киприотка Стелла Кириакидес, ничего не изменит в отношениях Москвы и Страсбурга, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Избрание нового председателя ПАСЕ, которым стала киприотка Стелла Кириакидес, ничего не меняет в отношениях Москвы и Страсбурга, особенно на фоне обстоятельств отставки Педро Аграмунта. Он мужественный человек, который не побоялся поехать в Сирию вместе с российскими депутатами", — заявил Слуцкий журналистам.
Говоря о новом председателе ПАСЕ, Слуцкий назвал Кириакидес временной и технической фигурой. "Что касается новой главы ассамблеи, помимо вопросов о легитимности ее избрания в отсутствии делегации РФ, нельзя не отметить, что в основном это будет фигура временная, техническая, с ограниченным сроком полномочий", — пояснил он.
Он также подчеркнул, что вне зависимости от личности нового председателя, Россия может вернуться в Страсбург только при условии внесения поправок в регламент и отмены его дискриминационных норм о возможности лишения национальных делегаций основных полномочий, прежде всего, права голоса.