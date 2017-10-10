Слуцкий: избрание главы ПАСЕ не изменит отношения Москвы и Страсбурга

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Избрание нового председателя ПАСЕ, которым стала киприотка Стелла Кириакидес, ничего не изменит в отношениях Москвы и Страсбурга, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Избрание нового председателя ПАСЕ, которым стала киприотка Стелла Кириакидес, ничего не меняет в отношениях Москвы и Страсбурга, особенно на фоне обстоятельств отставки Педро Аграмунта. Он мужественный человек, который не побоялся поехать в Сирию вместе с российскими депутатами", — заявил Слуцкий журналистам.

Говоря о новом председателе ПАСЕ, Слуцкий назвал Кириакидес временной и технической фигурой. "Что касается новой главы ассамблеи, помимо вопросов о легитимности ее избрания в отсутствии делегации РФ, нельзя не отметить, что в основном это будет фигура временная, техническая, с ограниченным сроком полномочий", — пояснил он.

"В январе 2018 года ПАСЕ вновь должна будет вернуться к выборам своего председателя, на пост которого будут выдвигаться кандидатуры от политических групп. По негласной договоренности с 2008 года существует определенная ротация в этом процессе среди всех пяти политгрупп ассамблеи. На этот раз очередь группы социалистов. И с определенной долей вероятности на эту должность они будут выдвигать своего лидера, итальянца Микеле Николетти", — сообщил депутат.

Он также подчеркнул, что вне зависимости от личности нового председателя, Россия может вернуться в Страсбург только при условии внесения поправок в регламент и отмены его дискриминационных норм о возможности лишения национальных делегаций основных полномочий, прежде всего, права голоса.