В Госдуме прокомментировали заявление о "заселении Крыма народами Сибири"

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Заявление киевских властей о заселении Крыма народами Сибири противоречит статистике миграции, заявил депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз обвинила российские власти в принудительном предоставлении крымчанам гражданства России и заселении народами Сибири.

"Странные и ничем необоснованные заявления отдельных представителей нынешнего украинского политикума уже давно не вызывают какой-либо реакции. Даже в Европе от них уже устали. Это даже не фейковые новости. Здесь игнорируются не только факты, но и легко доступная статистика миграции. А она говорит о том, что никакого массового переселения сибиряков на сегодня в Крым нет. Жители сибирских регионов, конечно, очень часто посещают Крым и Севастополь, но в основном как туристы и отдыхающие, либо с деловыми поездками или с тем, чтобы погостить у родственников", — сказал Зубарев.