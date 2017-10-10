КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях в связи с критикой Будапешта нового украинского закона об образовании, пообещал поднять тему выдачи украинцам венгерских паспортов.

По информации издания Magyar Nemzet, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями в Киеве. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих на Украине.

"Подтверждаю готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях. Будем говорить обо всем, в том числе о выдаче гражданам Украины венгерских паспортов и не только", — написал Климкин во вторник на своей странице в Twitter.

Вместе с тем Климкин пригласил европейских партнеров посетить Закарпатье, где проживает венгерская диаспора. "Планирую визит иностранных послов в этот регион, непосредственное общение с его жителями", — сказал он.

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.