В Иране предостерегли США от выхода из ядерной сделки

РИМ, 10 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Выход США из ядерной сделки по Ирану навредит режиму нераспространения, а последние заявления Вашингтона в этом отношении не предвещают ничего хорошего, считает глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи.

"C таким трудом достигнутое соглашение просто слишком ценное, чтобы быть разорванным или ослабленным. В Иране есть четкое предоставление о сделке и связанными с ней обязательствами, в отличие от отрицательного отношения к ней со стороны американской администрации", — заявил он на международной конференции по ядерной безопасности в Риме.

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

В этой связи, подчеркнул Салехи, последние "неадекватные и негативные заявления Вашингтона не сулят ничего хорошего".

"Я хочу подчеркнуть, что Иран не хочет, чтобы сделка развалилась, однако на кону для международного сообщества стоит гораздо больше, чем национальные интересы Ирана, которым хотят навредить США", — отметил президент иранского атомного агентства.

По его словам, выход из сделки не только навредит усилиям по борьбе с ядерным нераспространением, но и окажет "серьезное влияние на политику Ирана". Кроме того, отметил Салехи, провал ядерной сделки подорвал бы политическое доверие к США и их позицию в мире.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.