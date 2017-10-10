В Иране предостерегли США от выхода из ядерной сделки

РИМ, 10 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Выход США из ядерной сделки по Ирану навредит режиму нераспространения, а последние заявления Вашингтона в этом отношении не предвещают ничего хорошего, считает глава Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи.
"C таким трудом достигнутое соглашение просто слишком ценное, чтобы быть разорванным или ослабленным. В Иране есть четкое предоставление о сделке и связанными с ней обязательствами, в отличие от отрицательного отношения к ней со стороны американской администрации", — заявил он на международной конференции по ядерной безопасности в Риме.
Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе объявить об аннулировании ядерного соглашения с Ираном. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.
"Я хочу подчеркнуть, что Иран не хочет, чтобы сделка развалилась, однако на кону для международного сообщества стоит гораздо больше, чем национальные интересы Ирана, которым хотят навредить США", — отметил президент иранского атомного агентства.
По его словам, выход из сделки не только навредит усилиям по борьбе с ядерным нераспространением, но и окажет "серьезное влияние на политику Ирана". Кроме того, отметил Салехи, провал ядерной сделки подорвал бы политическое доверие к США и их позицию в мире.
План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.