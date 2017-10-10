В Мадриде не видят необходимости в посредниках на переговорах с Каталонией

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. В Мадриде не считают нужным прибегать к услугам посредников для начала диалога с властями автономии Каталония, где ранее прошел референдум о независимости, такие переговоры возможны на площадке парламента страны, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Ранее телерадиокомпания RTS сообщила, что МИД Швейцарии готов предоставить платформу для переговоров правительства Испании и властей Каталонии. Телеканал сообщил, что власти Швейцарии "находятся в контакте с обеими сторонами". Власти Испании эту информацию опровергли. Ранее несколько политических партий Испании — Podemos, Баскская националистическая партия, валенсийский Compromís, "Левые республиканцы Каталонии" и Каталонская европейская демократическая партия — при поддержке профсоюзов призвали к поиску посредника между правительствами Испании и Каталонии.

"Нет, потому что для нас посредники на переговорах были бы нужны, например, в конфликте между двумя государствами, когда третья сторона выступает посредником", — заявил посол.

"В случае Испании – есть парламент, наделенный полномочиями, в котором представлены все политические силы и каталонские тоже, поэтому это самое естественное место, в котором должны вестись подобные переговоры. И, на мой взгляд, различные политические силы об этом говорят – мы готовы садиться за стол переговоров, но вы должны соответствовать закону", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Посол отметил, что "если правительство Каталонии выступит с предложением начать диалог в рамках закона Испании, мы будем только рады". "Но если они останутся на своих позициях, которые закон нарушают, то никакое правительство не пошло бы на это", — заключил Ибаньес.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

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