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Женералитет обвиняет испанские власти в уходе компаний из Каталонии

15:0710.10.2017
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© РИА Новости / Елена Шестернина Студенты на улице Барселоны в день общенациональной забастовки. 3 октября 2017Студенты на улице Барселоны в день общенациональной забастовки. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Правительство Каталонии возлагает на испанские власти ответственность за то, что десятки компаний решили поменять юридический адрес из-за возможного объявления независимости региона, заявил на пресс-конференции официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Мы осуждаем динамику испанского правительства для того, чтобы нанести ущерб каталонской экономике. Но, не снимая важности с этого, мы полностью уверены в каталонской экономике, которая представляет собой гораздо больше, чем просто важные компании, которые решили поменять юридический адрес. Нам это не нравится, но экономика очень крепкая. Мы ведем переговоры со многими компаниями, чтобы понять, как мы можем помочь", — заявил Турул. Пресс-конференцию транслировал телеканал 24 Horas.

Он также добавил, что "как эти компании ушли, так через некоторое время они вернутся".

Страховая компания Catalana Occidente заявила во вторник, что переносит свой юридический адрес из Барселоны в Мадрид. Такое решение принял совет директоров с целью "гарантировать, чтобы ее деятельность могла развиваться нормально, в рамках стабильности и с юридическими и экономическими гарантиями".

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Таким образом, на сегодняшний день десятки компании, в том числе банки Sabadell и CaixaBank, входящие в пятерку крупнейших банков страны, а также энергетическая компания Gas Natural Fenosa, крупнейшая дорожно-строительная компания страны Abertis Infraestructuras решили поменять налоговую прописку в связи с угрозой объявления независимости Каталонии в одностороннем порядке.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

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