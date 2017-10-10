ЕС ужесточил санкции против КНДР в соответствии с резолюцией Совбеза ООН

БРЮССЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз во вторник ввел дополнительные санкции против КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН от 11 сентября 2017 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет усилил ограничительные меры против КНДР введением секторальных санкций, наложенных резолюцией 2375 (2017) СБ ООН. Эта резолюция была приняты 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере разработки ядерного оружия и баллистических ракет", — сообщил Совет ЕС.

В заявлении отмечается, что меры включают в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, а также ограничивают экспорт в КНДР переработанных нефтепродуктов и нефти.

"Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, поскольку их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны", — говорится в коммюнике.

В сообщении Совет ЕС также напоминает, что в настоящее время продолжается работа над возможными дополнительными автономными мерами ЕС, которые призваны дополнить и усилить действие санкций, наложенных СБ ООН.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.



Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.