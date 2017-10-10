В Израиле ожидают визита Шойгу 16 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Власти Израиля ожидают в следующий понедельник, 16 октября, приезда в страну министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявила представитель военного ведомства еврейского государства.

"Прибытие Шойгу планируется 16 октября", — сказала она.

Основными темами предстоящего визита израильтяне ранее называли "Иран, Сирию и "Хезболлах".

В соседней Сирии Израиль пытается, в том числе силовыми средствами, не допустить роста влияния Ирана и укрепления проиранского движения ливанских шиитов "Хезболлах", добиваясь в этом понимания России, с которой наладил механизм коммуникаций во избежание случайных столкновений между войсками обеих стран.