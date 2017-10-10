Блокады Курдистана со стороны Багдада нет, заявил посол Ирака в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Блокады Иракского Курдистана со стороны Багдада нет, заявил посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

После референдума о независимости, который прошел в Иракском Курдистане 25 сентября, Багдад прекратил авиасообщение Курдистана с другими странами. При этом перелеты из курдской автономии в остальные части Ирака продолжаются.

"Полеты продолжаются из Багдада в Эрбиль (столица Курдистана, — ред.), и Басры в Эрбиль. И автомашины проезжают. И, когда говорят о блокаде, то это неправда. Курдский народ — это часть народа Ирака, Курдистан — это часть нашей страны", — заверил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"На какой-то момент было остановлено сообщение с регионом, но это было сделано в соответствии с правами Багдада. Но как только диалог наладится, движение самолетов (из Курдистана в другие страны, — ред.) будет возобновлено", — заверил посол.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти в Багдаде в связи с проведенным плебисцитом предприняли ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Среди них решение Багдада приостановить международное авиасообщение с автономией, вступившее в силу 29 сентября.

Власти Ирака объявили проведенный в курдской автономии референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.