Пришлось будить: Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, как турецкий лидер дремлет. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

Крымский вопрос и борьба с организацией Гюлена

На записи заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, стучит рукой по столу, чтобы его разбудить.

В понедельник в Киеве прошли переговоры турецкого лидера с президентом Украины. После встречи Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет

Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма. "Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", — сказал он.

Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной "группе друзей деоккупации Крыма".

Эрдоган также сказал, что Анкара заинтересована в скорейшем завершении конфликта на востоке Украины. По его словам, он должен быть урегулирован на основе международного права и исходя из территориальной целостности страны.

"Нашим желанием является, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее. Верим, что проблема может быть решена только на основе международного права и на основе территориальной целостности Украины", — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что обсудил с украинским коллегой шаги по борьбе с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Соглашения о сотрудничестве

"Организация FETO, которая осуществила попытку государственного переворота (в Турции — ред.), действует во многих странах мира под разными названиями. К сожалению, учебные заведения стали одним из источников новобранцев боевиков этой структуры. С моим другом господином Порошенко мы также обсудили шаги, которые мы можем сделать в вопросе борьбы с этой организацией", — сказал он.

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в частности план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы, сообщила пресс-служба украинского президента.

"Стороны подписали план действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 годы", — говорится в сообщении.

Как заявили в администрации Порошенко, также был подписан меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины при МИД страны и

Дипломатической академией Турции, соглашение между правительствами о внесении изменений в договор о взаимном содействии и защите инвестиций, протокол между правительствами о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонений относительно налогов на доходы и имущество.