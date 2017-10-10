Полиция не нашла свидетельств наличия сообщника у стрелка из Лас-Вегаса

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

Полиция на дороге, ведущей к отелю и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Полиция не обнаружила свидетельств того, что у преступника Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 59 человек, был сообщник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Кларк в штате Невада Джозефа Ломбардо.

Телеканал отмечает, что полиция не обнаружила "никаких свидетельств, демонстрирующих, что там был второй стрелок".

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.