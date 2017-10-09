США пока не выяснили причину ареста сотрудника генконсульства в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Властям США по-прежнему не удалось выяснить причину ареста сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, заявил в видеообращении посол США в Турции Джон Басс.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Турецкое посольство ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи виз американским гражданам.

"На прошлой неделе второй раз за этот год турецкий сотрудник нашей дипмиссии был арестован турецкими властями. Несмотря на все наши усилия узнать причину этого ареста, мы не смогли определить, почему это произошло и какие, если они вообще есть, существуют доказательства против сотрудника", — сказал американский дипломат.

По его словам, "особую озабоченность вызывает тот факт, что некоторые турецкие официальные лица, очевидно, предоставили информацию об обвинениях определенным СМИ без информирования обвиняемого или же его юриста".

"Укрепление взаимодействия между правоохранительными органами США и Турции было работой сотрудника", отметил посол, а "общение с турецкой полицией и поездки с ними было частью его обязанностей".

"Турецкое правительство не поделилось информацией, которая бы свидетельствовала о том, что сотрудник был вовлечен в какую-то нелегальную деятельность. Этот арест поднимает вопросы, является ли целью некоторых официальных лиц подорвать длительное сотрудничество сотрудничество между Турцией и США", — отметил Басс.

Он пояснил, что местные сотрудники американских дипмиссий являются турецкими гражданами, и США ожидают от них соблюдения законодательства. Однако, по его словам, соблюдения закона и конституции США ожидают и от властей Турции.

"Мы не знаем, является ли этот арест единичной акцией, или же мы должны ожидать того, что другие турецкие сотрудники (дипмиссии США — ред.) будут арестованы только из-за того, что они общаются с турецкими чиновниками или общественностью по долгу службы", — добавил посол.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Также отмечалось, что он подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.