Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, как турецкий лидер дремлет. Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

​На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

В понедельник Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита стороны подписали ряд документов, в частности, план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы.