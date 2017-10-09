Более 20 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии из-за лесных пожаров

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Массовая эвакуация проводится в американской Калифорнии из-за лесных пожаров, свои дома покинули более 20 тысяч человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на главу департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кена Пимлотта.

По словам Пимлотта, пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии. По информации телеканала, в результате пожаров были разрушены более 1,5 тысячи домов и промышленных зданий, многие люди пострадали или пропали без вести.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба.