Эрдоган заявил, что обсудил с Порошенко борьбу с организацией Гюлена

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко обсудил шаги по борьбе с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

"Организация FETO, которая осуществила попытку государственного переворота (в Турции — ред.), действует во многих странах мира под разными названиями. К сожалению, учебные заведения стали одним из источников новобранцев боевиков этой структуры. С моим другом господином Порошенко мы также обсудили шаги, которые мы можем сделать в вопросе борьбы с этой организацией", — сказал Эрдоган на брифинге в понедельник после встречи с Порошенко в Киеве.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.