Елисейский дворец: Макрон может посетить Россию в первой половине 2018 года

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 9 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Россию в первой половине 2018 года, сообщили РИА Новости в понедельник в Елисейском дворце.

"Президент республики планирует отправиться в Россию в первой половине будущего года", — сказал собеседник агентства, отметив, что дополнительной информацией не располагает.

Ранее президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава российского государства пригласил своего французского коллегу стать ключевым гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в мае 2018 года. Ушаков не исключил, что визит Макрона может состояться и до ПМЭФ.