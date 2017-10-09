Пушков прокомментировал идею об ограничении въезда украинцам в Россию

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков сравнил украинский законопроект об ограничении гражданам Украины въезда в РФ с состязанием "как бы еще навредить украинцам".

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины в понедельник зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается временно ограничить право украинцев на выезд в Россию.

"В Раде идет состязание: как бы еще навредить украинцам. Проект, призванный ограничить их выезд в Россию, лишит многие семьи работы и доходов", — написал Пушков в Twitter.

В Раде идет состязание: как бы еще навредить украинцам. Проект,призванный ограничить их выезд в Россию,лишит многие семьи работы и доходов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 октября 2017 г.

Предполагается, что временный заперт будет действовать до решения Рады об отмене решения о признании РФ "государством-агрессором" и действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".