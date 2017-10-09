Вопрос Каталонии не стоит на повестке дня Еврогруппы, сообщили в Испании

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Вопрос о ситуации с Каталонией не стоит на повестке дня совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы), сказал в понедельник журналистам министр экономики входящей в еврозону Испании Луис де Гиндос.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны.
По информации властей Каталонии, за независимость проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума, состоится 10 октября. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.