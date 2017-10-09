В Турции намерены задержать второго сотрудника генконсульства США

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Прокуратура Турции санкционировала задержание второго сотрудника генконсульства США в Стамбуле на фоне дипломатического скандала между Анкарой и Вашингтоном, сообщает в понедельник телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность в связи с арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

По информации телеканала, сотрудник находится в здании американской дипмиссии в Стамбуле, в то время как турецкие правоохранители ведут допрос его жены и сына. Он обвиняется в том, что перечислял деньги в Bank Asya, который, как считает руководство Турции, связан с деятельностью оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO),.

Турецкий суд 4 октября арестовал Топуза по обвинению в связях с FETO, на которую власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.