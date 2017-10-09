Социалисты поддержат правительство Испании в вопросе Каталонии

МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. Испанские социалисты поддержат действия правого правительства Мариано Рахоя в случае провозглашения Каталонией независимости в одностороннем порядке, заявил лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

"Провозглашение независимости в одностороннем порядке не укладывается ни в какое правовое государство. Мы протягиваем руку для диалога, но и поддержим ответ правового государства в случае одностороннего раскола совместного сосуществования испанцев", — заявил Санчес на пресс-конференции.

Он отметил, что планы каталонских властей "идут вразрез с европейским проектом, разрушают основные ценности европейского проекта". Лидер ИСРП обвинил власти Каталонии в "попытке расколоть общество".

"Я их призываю отказаться от одностороннего объявления независимости, чтобы они вернулись в русло закона", — заявил Санчес. По его словам, "пока есть время разрешить этот политический кризис при помощи слов и через каталонские и испанские институты".

Санчес вновь призвал власти Испании в скорейшие сроки провести конституционную реформу в стране. Он также раскритиковал действия премьера Мариано Рахоя, который не смог вовремя урегулировать "каталонский кризис". "Председатель правительства Рахой занимается кризисом тремя способами – поздно, плохо или никогда", — заявил лидер крупнейшей испанской оппозиционной партии.

Он также напомнил, что в минувшее воскресенье в Барселоне прошел многотысячный митинг, в котором приняли участие те каталонцы, которые выступают за единство Испании.

Глава соцпартии Каталонии Микель Исета призвал главу женералитета Карлеса Пучдемона "для защиты каталонцев и самоуправления Каталонии не допустить никакого объявления независимости — прямого, отложенного или символического".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение", чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Не исключено, что на заседании 10 октября каталонский парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.