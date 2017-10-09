Киев отправляет в Артемовск ж/д составы с военной техникой, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. В течение недели на железнодорожную станцию в Артемовске в Донбассе приходят составы с военной техникой и боеприпасами украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"На данную железнодорожную станцию (город Артемовск — ред.) уже неделю приходят составы с военной техникой и военным имуществом", — рассказал Марочко.

Он напомнил о том, что в одном из заявлений от лица Народной милиции ЛНР обращался к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой обратить внимание на данный факт, зафиксировать нарушение минских соглашений, поскольку в числе разгружаемой техники была, по данным ЛНР, и дальнобойная артиллерия.

"Но реакции по сей день нет", — заключил Марочко.