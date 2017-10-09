Экс-депутат Госдумы Вороненков был свидетелем по двум делам на Украине

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был свидетелем в уголовных делах против бывшего президента Украины Виктора Януковича и в деле о "присутствии российских военных на Украине", заявил в понедельник Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства Вороненкова, дело направлено на рассмотрение в суд.

"Вороненков давал ценные показания об участии российских военных на ныне оккупированных территориях Украины, в первую очередь Крыма. Вороненков был о этому делу свидетелем", — заявил Луценко на брифинге. Он также напомнил, что Вороненков ранее дал показания по делу против Януковича.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей республики. Украинские власти, однако, не согласны с итогами голосования и считают полуостров "временно оккупированной территорией". В Москве неоднократно указывали на то, что референдум проведен в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.