Максакова доверяет следствию по делу об убийстве ее мужа, сообщил Пономарев

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова доверяет результатам расследования на Украине, которое считает заказчиком убийства политика ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, хотя первоначально она считала эту версию невероятной, заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который является свидетелем по делу об убийстве.

Ранее в понедельник генпрокуратура заявила, что установила заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший гражданский супруг Максаковой Тюрин, а организаторами и исполнителями – пятеро граждан Украины.

"Я разговаривал с Марией, у нас общая позиция, что мы доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие действительно докопалось до правды. В то же время следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство, и с самого начала эту версию, когда рассматривалась, Маша считала ее абсолютно невероятной, потому что она общается с ним и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия", — заявил Пономарев в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков приехал вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.