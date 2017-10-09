ЛНР призывает международные организации повлиять на Киев по отводу техники

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает международные организации повлиять на Киев для скорейшего разведения сил и средств у Станицы Луганской на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее 9 октября в ЛНР заявили, что украинские силовики вновь сорвали разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе.

"По вине Украины, уже более семидесяти раз сорвано отведение сил и средств, на участке № 1 "Станица Луганская"… В очередной раз призываем международные организации оказать давление на Украину, поскольку самостоятельно киевский олигархат не способен выполнить обязательства по минским договоренностям", — сказал он.

По его словам, из-за отказа отводить силы на данном участке страдают мирные жители, которым приходится переходить контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" по деревянному помосту, а начать восстановление взорванного ранее украинскими силовиками моста смогут только после отхода силовиков на ранее оговоренное расстояние.

"Украинские силовики наглядно продемонстрировали, что не готовы отвести личный состав и военное вооружение и технику с подготовленных позиций, оборудованных в Станице Луганской, и в том числе на объектах гражданской инфраструктуры – школы, больницы, другие административные здания", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.