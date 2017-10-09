МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Предприниматель Владимир Тюрин, который подозревается в заказе убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не будет выдан властям Украины, даже если такой запрос поступит, считает адвокат Сергей Михайлов.
"В данном вопросе необходимо учитывать, что в соответствии с действующим законодательством граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству", — сказал РИА Новости адвокат Сергей Михайлов, отметив, что, по его мнению, Владимир Тюрин не будет выдан украинской стороне, даже если такие требования будут заявлены.
Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.