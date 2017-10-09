МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Предприниматель Владимир Тюрин, который подозревается в заказе убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не будет выдан властям Украины, даже если такой запрос поступит, считает адвокат Сергей Михайлов.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Украины заявила о намерении потребовать у РФ экстрадиции бывшего гражданского мужа вдовы парламентария Марии Максаковой Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства Вороненкова.

"В данном вопросе необходимо учитывать, что в соответствии с действующим законодательством граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству", — сказал РИА Новости адвокат Сергей Михайлов, отметив, что, по его мнению, Владимир Тюрин не будет выдан украинской стороне, даже если такие требования будут заявлены.

"Более того, подобная ситуация уже случалась ранее, когда Испании было отказано в выдаче данного гражданина", — сказала Михайлов.

Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.