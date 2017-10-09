Европол может впервые возглавить женщина

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Европейское полицейское ведомство Europol впервые в его истории может возглавить женщина – бельгийка Катрин Де Боль, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Europol.

"Да, это так. Она в числе трех финальных кандидатов", — сказала собеседница агентства.

Министрам внутренних дел стран-членов Евросоюза надлежит до конца года принять решение о назначении нового исполнительного директора Europol в связи с истечением мандата британца Роба Уэйнрайта, который занимает этот пост с 2009 года.

Другими кандидатами на должность исполнительного директора полицейского ведомства ЕС, по данным дипломатического источника РИА Новости в Брюсселе, являются голландец Вил Ван Гемерт и чех Олдрих Мартину.

Штаб-квартира Europol расположена в Гааге. В число основных задач службы, имеющей статус агентства ЕС, входят координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Главными направлениями деятельности Europol являются борьба с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, отмыванием преступных капиталов.