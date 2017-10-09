В ЛНР дали сигнал о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в понедельник запустила сигнальную ракету, символизирующую готовность к разведению сил на участке у населенного пункта Станица Луганская, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

"Только что в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ мы запустили белую сигнальную ракету, которая символизирует нашу готовность к разведению сил на данном участке", — сказал Марочко.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.