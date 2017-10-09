НАТО устранит бюрократические помехи для переброски войск в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО работает над устранением бюрократических помех на территории Евросоюза для обеспечения оперативной переброски войск и вооружений стран Североатлантического альянса, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам генсека, соблюдается "осторожность при заявлениях, потому что фраза "Шенген НАТО", возможно, полезна для тех стран (членов НАТО), которые являются частью Шенгена". "Но вы знаете, что некоторые члены НАТО никогда не будут частью Шенгена", — сказал он, указав на США и Канаду.
"Мы должны делать различие между институционным соглашением ЕС в отношении Шенгена и тем, что мы пытаемся достичь в НАТО по переброске войск и вооружений по Европе в мирное время через границы НАТО", — отметил генсек альянса.
Идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и военная техника должны быть способны перемешаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.
Наблюдатели, со своей стороны, отмечают наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.