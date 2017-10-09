Вашингтон и Анкара не станут врагами, считает политолог

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Разногласия Вашингтона и Анкары не приведут к серьезному накалу в их отношениях, так как Турция остается стратегическим союзником США, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев.

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

"Они не станут врагами, это невозможно. Говорить о том, что Турция выйдет из состава НАТО, что Турция откажется от союзничества с США, не приходится, хотя в их отношениях есть сложности. В частности, американцы сейчас практически не присутствуют на территории Турции, как они присутствовали раньше, как дома, на военных базах", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, последние разногласия надо рассматривать как частную линию. Также необходимо учитывать, что "Турция остается крупнейшей страной в рамках НАТО, стратегическим союзником США".

Как заявил Суздальцев, США беспокоит рост значимости и влияния президента Турции Тайипа Эрдогана, подготовка и проведение жестких внутренних реформ. "С другой стороны, Вашингтон тоже будет сдержанно критиковать Эрдогана, потому что значимость влияния Турции в регионе колоссальна", — считает Суздальцев.

"Здесь идет борьба дипломатии, на экспертном уровне. И та, и другая сторона — конечно, Вашингтон в большей степени, турецкий лидер в меньшей степени — пытаются держаться в рамках видимого диалога. Не получается. Эти выпады и решения говорят о том, что обвинения со стороны Турции в отношении США, видимо, имеют какое-то основание, хотя традиционно Вашингтон отрицает", — сказал собеседник агентства.

В среду турецкий суд арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.