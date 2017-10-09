На осенней сессии ПАСЕ моугт обсудить украинский закон об образовании

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Уставной орган ПАСЕ — Бюро рекомендовало включить в повестку дня осенней сессии обсуждение недавно принятого на Украине закона об образовании, сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи по итогам заседания.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник.

"Украина может быть обсуждена в четверг", — сказал он.

По данным другого источника агентства, Бюро проголосовало большинством голосов за обсуждение этого вопроса в рамках срочных дебатов с принятием резолюции.

По данным РИА Новости, готовить документ будет комитет ПАСЕ по культуре. Окончательно повестку дня работы сессии ПАСЕ утвердит на открытии.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы — по закону об образовании.