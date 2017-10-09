На пути к третьей мировой: американский сенатор раскритиковал Трампа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто он продолжает играть босса в своем реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice). Об этом заявил глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер.

Детский сад для взрослых

По его словам, своим поведением Трамп может поставить США "на путь к третьей мировой войне". В частности, сенатор недоволен активностью президента в Twitter.

"Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", — сказал Коркер, но конкретных примеров влияния постов Трампа на американскую дипломатию не привел.

В частности, президент, как считает сенатор, едва не сорвал диалог между главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и Пхеньяном.

"Многие полагают, что они (Трамп и Тиллерсон — прим.ред.) играют во что-то, вроде "доброго" и "злого" полицейского, но это далеко не так", — заметил Коркер.

Кроме того, сенатор считает, что Трамп в своих соцсетях распространяет ложную информацию. Накануне президент написал, что отказался поддержать кандидатуру Коркера на переизбрание в сенат от штата Теннеси, хотя тот "умолял" его сделать это. Трамп также добавил, что сенатор хотел стать госсекретарем, но и эти планы он не одобрил.

"Не удивлюсь, если Коркер станет нашим активным критиком. Кишка тонка выдвигаться", — подытожил президент.

…Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn't have the guts to run! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.​

Сенатор не остался в долгу. "Стыдно, что Белый дом превратился в детский сад для взрослых", — парировал он в Twitter.

По словам Коркера, Трамп сам убеждал его выдвинуть кандидатуру на выборы и пообещал поддержать. Сенатор уверен, что слова президента расходятся с реальностью, поскольку Трамп "новичок в политике" и не может привыкнуть к тому, что это не шоу-бизнес.

"Я точно знаю, что в Белом доме каждый день бывают ситуации, когда его нужно сдерживать", — подчеркнул Боб Коркер.

Фавориты и противники

Ранее портал Axios , основанный бывшими журналистами Poltico c контактами в президентской администрации, сообщал о многочисленных конфликтах Трампа с членами его команды. По словам источников, самый масштабный из них — с Рексом Тиллерсоном, который в следующем году может покинуть свой пост госсекретаря.

Как отметили собеседники издания, президент был недоволен тем, что Тиллерсон "захватил телеэфир" после массового убийства в Лас-Вегасе. Еще до этого в СМИ появилась информация, что госсекретарь якобы назвал Трампа "придурком" после встречи президента с военными.

Обе стороны опровергают эти слухи. "У нас с Тиллерсоном очень хорошие рабочие отношения. Иногда я бы хотел, чтобы он был более жестким", — сказал Трамп, добавив, что иногда между ними все-таки возникают разногласия. Госсекретарь заявил, что "остается привержен президенту".

Если отставка Тиллерсона все-таки состоится, с большой долей вероятности госсекретарем США станет глава ЦРУ Майк Помпео. Это подтверждают источники и Axios, и NBC News. Отмечается, что Помпео близок к президенту: он проводит для него ежедневные брифинги и консультирует по широкому ряду вопросов от миграционной политики до внутренней "кухни" конгресса.

Другими предполагаемым "противником" Трампа источники называют лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. Его президент якобы считает безнадежно устаревшим политическим динозавром, которому уже не хватает энергии и выносливости, чтобы охватить всю повестку. Примерно в таком же ключе Трамп рассуждает и о самом сенате — "архаичный, бессмысленный институт, полагающийся на старые правила просто потому, что это вошло в традицию, а не потому, что они важны сегодня", добавляет Axios.

Компромат на Трампа

По словам главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Васильева, руководство республиканцев готово "сдать" Трампа.

"Заявление (Коркера) лишний раз подчеркивает, что, возможно, найден какой-то компромат на Трампа, и, может быть, скоро в той или иной форме он будет опубликован. А это означает начало процедуры импичмента", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

В то же время, поведение президента действительно может иметь последствия для внешней политики США.

"Основная проблема — заявления в отношении КНДР и Ирана. Америка не готова к ведению военных действий. Заявления Трампа могут загнать администрацию в безвыходное положение, когда должны быть предприняты совершенно не просчитанные действия, чтобы оправдать эти слова", — считает Васильев.

Такие шаги потребуют одобрения конгресса, и заявления Боба Коркера могут указывать на то, что руководство партии готовит общественное мнение к тому, что конгресс не выдаст президенту такого разрешения, заключил эксперт.