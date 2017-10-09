НАТО интегрирует национальные кибервозможности в свою структуру

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. НАТО намерена интегрировать потенциал стран-членов по противодействию киберугрозам в структуру командования альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, "это, с одной стороны, не так сильно отличается от классических, традиционных, обычных возможностей".
"Большая часть сил и средств НАТО не является собственностью НАТО, а находится в собственности стран-членов, но у нас есть общие рамки, командование и управление, интегрирующее национальные возможности в совместные рамки НАТО", — заявил Столтенберг.
На саммите в Варшаве в июле 2016 года главы государств и правительств стран-членов НАТО признали киберпространство новой зоной оперативной ответственности Североатлантического альянса.