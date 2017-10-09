Столтенберг рассказал о повестке НАТО на 2018 год

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Отношения НАТО с Россией, сотрудничество с Евросоюзом и модернизация альянса включены в повестку саммита организации, который пройдет в Брюсселе в 2018 году, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы начали подготовку к следующему саммиту НАТО, который пройдет в Брюсселе в следующем году в нашей новой штаб-квартире. Мы продолжим работать на базе решений, принятых на саммитах в Уэльсе и Варшаве, модернизируя нашу коллективную оборону и помогая привнести стабильность и безопасность в соседние страны на юге и на востоке (от альянса)", — сказал Столтенберг, выступая на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте. Его выступление транслируется на сайте НАТО.

По его словам, "отношения с Россией, конечно, будут важной темой, а также (важной темой будет – ред.) наше сотрудничество с ЕС и продолжение модернизации альянса".