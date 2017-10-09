СМИ узнали о решении Макрона посетить Россию по приглашению Путина

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Елисейский дворец принял предложение властей России о приезде президента Франции Эммануэля Макрона на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) в мае будущего года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент России Владимир Путин передал приглашение своему французскому коллеге еще в мае во время встречи в Версале. При этом, помимо ПМЭФ, рассматривался также вариант приезда Макрона в Москву в конце декабря 2017-го — начале января 2018 года, однако от него решили отказаться.

По словам диписточников в Париже, французская сторона уже приняла приглашение Путина, но официально об этом пока объявлять не станет. Как пояснил один из собеседников издания, это связано с тем, что Париж не хочет торопиться до президентских выборов в России.

В Москве, как пишет "Ъ", полагают, что участие Макрона в саммите позволит улучшить отношения с Евросоюзом. По мнению информированного источника в российской столице, который, в том числе, занимается связями с Францией, весной 2018 года в отношениях между Россией и странами ЕС "возникнет благоприятная ситуация для того, чтобы растопить лед".

В первую очередь речь идет о подвижках в урегулировании ситуации на Украине. В Москве рассчитывают на успех в реализации плана Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН, а также на то, что в Брюсселе осознают, что реализацию минских соглашений тормозит не Россия, а Украина.

В конце первого полугодия 2018 года ЕС вновь будет обсуждать вопрос о продлении санкций против Москвы, и визит в Петербург президента Франции будет свидетельствовать о том, что Париж, участвующий в нормандском формате, "постепенно смещается в лагерь сторонников нормализации отношений с Россией", добавил источник издания.