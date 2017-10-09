У Бангладеш затонула лодка с беженцами рохинджа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Два человека погибли, 30 пропали без вести после того, как лодка с беженцами народности рохинджа перевернулась неподалеку от Бангладеш, сообщает новостной портал Bdnews24 со ссылкой на полицию.

По его данным, произошло это в воскресенье на реке Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы. Это не первый случай гибели беженцев народности рохинджа при попытке пересечь границу двух стран.

"Лодка перевернулась из-за внезапного ветра. По меньшей мере 30 беженцев-рохинджа пропали без вести", — цитирует портал представителя береговой охраны Бангладеш Арифула Ислама.

По его словам, в лодке находились не менее 40 человек, из них восемь человек удалось спасти. Береговая охрана проводит спасательную операцию.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции.

Общее количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 тысяч человек.