МИД ФРГ осудил требование прокуратуры Турции о приговоре правозащитникам

БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Требование турецкой прокуратуры приговорить активистов правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюрьмы "непостижимо и неприемлемо", заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Требование о тюремном заключении на срок до 15 лет для нас совершенно непостижимо и неприемлемо. В этой связи мы, конечно, немедленно вступили в контакт с турецким правительством", — заявил министр, его цитирует пресс-служба ведомства.

По словам Габриэля, в МИД ФРГ "намерены сделать все, чтобы вернуть в Германию находящихся в заключении немецких граждан ФРГ, в том числе Петера Штойдтнера", одного из обвиняемых прокуратурой Турции экспертов Amnesty International.

Габриэль подчеркнул, что обвинения в участии в вооруженной террористической организации, которые предъявлены Штойдтнеру и другим правозащитникам, вызывают глубокую озабоченность.

Ранее агентство DHA сообщило, что прокуратура Турции требует приговорить арестованных активистов международной правозащитной организации Amnesty International к 15 годам тюремного заключения. Отмечается, что правозащитникам предъявлено обвинение в членстве в террористической организации. Всего обвинения предъявлены 11 активистам Amnesty International, восемь их которых находятся под арестом.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил 20 июля о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ. Заявление последовало после решения турецкого суда об аресте главы местного представительства Amnesty International Идиля Эсера и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин ФРГ Петер Штойдтнер.

В феврале в Стамбуле за "пропаганду терроризма" был арестован немецкий журналист Дениз Юджель. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.